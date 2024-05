Komponisten, Kaffee und Porzellan

Infos:

Anreise: Der Leipziger Hauptbahnhof mitten in der Stadt ist aus allen Richtungen gut erreichbar und per "Bimmel" (Tram), Bus (www.l.de) und S-Bahn mit dem ganzen Stadtgebiet vernetzt. Mit dem Pkw via Autobahnen 9, 14 und 38 (Ausfahrten Leipzig-Mitte, -Ost, -Südwest).

Übernachten: Preiswert: Five Elements Hostel, auch mit Penthouse Suite, am Beginn der Kneipenmeile Barfußgässchen: www.5elementshostel.de/leipzig oder Motel One am Augustusplatz und an der Nikolaikirche: www.motel-one.com Gehoben (Vier Sterne): Seaside Park Hotel vis-á-vis vom Hauptbahnhof: www.parkhotelleipzig.de. Anspruchsvoll (Fünf Sterne): Steigenberger Handelshof an der Alten Börse: www.steigenberger.com

Musik: Motetten des Thomanerchors in der Thomaskirche freitags ab 18 Uhr und samstags ab 15 Uhr: www.thomaskirche.org. Außerhalb der Sommerpause fast täglich Konzerte im Gewandhaus: www.gewandhausorchester.de sowie Oper und Ballett im Opernhaus: www.oper-leipzig.de

Museen: Das Bachmuseum gegenüber der Thomaskirche hat Di bis So von 10 bis 18 Uhr geöffnet: www.bachmuseumleipzig.de. Das Mendelssohn-Haus in der Goldschmidtstraße 12, vier Minuten Fußweg vom Gewandhaus, täglich von 10 bis 18 Uhr. Sonntags ab 11 Uhr gibt es Konzerte: www.mendelssohn-stiftung.de.

Velo-Taxi: Vorbestellung bei Helge Hector unter Tel.: 0177 / 75 33 0 96 oder ganz spontan irgendwo in der Stadt, Fahrtkosten ca. ein Euro/min: www.velopitchleipzig.de

Weitere Infos: www.leipzig.travel