Giengen an der Brenz (dpa/lsw) - Ein Säugling ist bei einem Autounfall in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) verletzt worden - möglicherweise schwer. Das Baby kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Ein zweijähriges Kleinkind wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die 23-jährige Autofahrerin war mit ihren beiden Kindern unterwegs, als sie wohl aus Unachtsamkeit die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun. Der neun Monate alte Säugling und das zweijährige Kind saßen auf dem Rücksitz in geeigneten Kindersitzen. Die Sitze seien aber nicht richtig gesichert gewesen und lösten sich beim Aufprall. Die Mutter blieb unverletzt.