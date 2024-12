TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg 19:57 Uhr

Nach Baumann-Patzer fliegt Hoffe aus dem DFB-Pokal

Wolfsburg in Topform, Hoffenheim in der Krise: Was den aktuellen Trend angeht, ist das Wolfsburger Weiterkommen nicht überraschend. Der VfL kann sich aber auch bei einem Nationalspieler bedanken.