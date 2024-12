Köln (dpa/lrs) - Die Unterschiede bei der Kaufkraft in den einzelnen Regionen von Rheinland-Pfalz sind groß: In den Landkreisen Bad Dürkheim und dem Rhein-Pfalz-Kreis können sich die Menschen vergleichsweise viel leisten, die Stadt Ludwigshafen rangiert fast am Ende der Tabelle, wie eine Datenauswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Wie hoch die durchschnittliche Kaufkraft einer Region ist, hängt nicht nur vom Pro-Kopf-Einkommen, sondern auch vom örtlichen Preisniveau ab. Das Institut hat aus beiden Faktoren eine Liste aller insgesamt 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland erstellt. Bundesweit am meisten können sich die Einwohner des Landkreises Starnberg in Bayern leisten. Am geringsten ist die Kaufkraft in der hessischen Stadt Offenbach.

Extreme geografisch nahe beieinander

Der Landkreis Bad Dürkheim liegt bundesweit auf Platz acht. Die Menschen verfügen dort über ein preisbereinigtes Durchschnittseinkommen von 30.659 Euro pro Kopf. Das Preisniveau liegt leicht unter dem Bundesschnitt. Knapp dahinter auf Platz zehn liegt der benachbarte Rhein-Pfalz-Kreis mit einem realen Einkommen von 30.263 Euro pro Kopf.

Die Stadt Ludwigshafen in unmittelbarer Nähe dieser beiden Landkreise liegt hingegen nur auf Platz 392 von bundesweit 400 Städten und Kreisen. Das reale Pro-Kopf-Einkommen liegt dort bei 21.832 Euro.

Wohnkosten spielen wichtige Rolle

Entscheidender Faktor für die Unterschiede im Preisniveau sind laut IW die Wohnkosten. Über sie hinaus gibt es selbst zwischen den teuersten und billigsten Regionen nur geringe Unterschiede. Basis der Berechnungen waren Einkommenszahlen der statistischen Ämter des Bundes und der Länder für 2022 und ein vom IW selbst erhobener regionaler Preisindex auf Basis Millionen teilweise automatisiert erhobener Daten aus dem Jahr 2023.