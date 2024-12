Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter auf dem Gelände der Universität Kassel ist ein 37-Jähriger tödlich verletzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war an dem Unfall am Montagnachmittag kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Ein Zeuge sei kurz nach dem Sturz auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam geworden und habe den Notruf alarmiert. Zusammen mit einem anderen Ersthelfer habe er sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten gekümmert. Dieser sei im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.

Die Polizisten stellten vor Ort den Elektroroller sicher, der ihren Angaben nach keine Beschädigungen oder technische Mängel aufwies. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte der 37-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nassem Boden von dem E-Scooter gestürzt sein und sich dabei am Kopf verletzt haben. Laut Polizei wird noch geprüft, ob der Mann obduziert wird. Die genaue Ursache und der Hergang des Unfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.