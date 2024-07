Kartenverlosung

Für die Pixies am Donnerstag, 8. August, in Schwetzingen verlost die RNZett fünfmal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Montag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort "Pixies" an zett@rnz.de. Bitte Name, Anschrift und Telefonnummer angeben.

