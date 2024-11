Kaiserslautern (dpa/lrs) - Angebliche Autohändler haben in den vergangenen Tagen bei mehreren Autohäusern in der Westpfalz einen Schaden von über 100.000 Euro angerichtet. Sie hätten sich als Mitarbeiter eines in den Autohäusern bekannten Händlers ausgegeben, sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern. Dabei boten sie hochwertige Gebrauchtwagen an. Nachdem den Betrügern das Geld überwiesen wurde, brachen sie den Kontakt ab. Autos wurden nicht geliefert.

