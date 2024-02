Anreise: Die Autofahrt nach Villach in Österreichs südlichstem Bundesland Kärnten dauert beispielsweise ab Berlin etwa 9,5 Stunden, ab München noch 3,5 Stunden. Mit dem Zug ab München muss man rund 4,5 Stunden einplanen.

Übernachtung: An den Seen gibt es verschiedene Unterkünfte – vom Wellnesshotel bis zu einfachen Pensionen. Den Skigebieten am nächsten liegt der Ossiacher See.

Informationen: www.visitvillach.at; www.kaernten.at