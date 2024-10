Landau (dpa/lrs) - Gegen einen 29-Jährigen, der im Juni vor seinem Wohnhaus in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) zwei Männer niedergestochen und schwer verletzt haben soll, wird Anklage erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft Landau am Freitag mitteilte, wird dem Mann versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen habe der mutmaßliche Täter die beiden 29 und 31 Jahre alten Männer in einer Bar kennengelernt und war dort mit ihnen aus "nichtigem Anlass" in Streit geraten. Später sollen sich die Männer vor dem Anwesen des Angeschuldigten wieder getroffen haben, woraufhin es wieder zu Streitigkeiten gekommen sein soll.

Im Zuge dieser verbalen Auseinandersetzung soll der mutmaßliche Täter ein Messer genommen, die Wohnung verlassen und vor der Haustür auf die beiden Geschädigten eingestochen haben. Er soll dem 31-Jährigen in den Brustbereich gestochen und dabei "den Tod seines Opfers zumindest billigend in Kauf genommen" haben. Der Angeschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.