Name: Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate

Alter: 75

Geburtsort: Addis Abeba, die Hauptstadt von Äthiopien

Familie: Prinz Asfa-Wossen Asserate ist ein Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie und Sohn des letzten Präsidenten, Oberst Leul Ras (Herzog) Asserate Kassa

Ausbildung: Besuch der Deutschen Schule in Addis Abeba, ab 1968 Studium der Rechtswissenschaft, Volkswirtschaft und Geschichte in Tübingen. 1978 Promotion als Historiker in Frankfurt.

Beruf: 1980 bis 1983 war er Chef der Presseabteilung der Messe Düsseldorf. Seither Unternehmensberater zu Afrika und Naher Osten. Erfolgreicher Autor, sein Bestseller "Manieren" erschien 2003, für das er den Adelbeert-von-Chamisso-Preis erhielt.

Staatsangehörigkeit: Seit 1981 Deutscher