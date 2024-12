Mainz/Saarbrücken (dpa) - Fußball und Handball, aber auch etwa die US-Wahl haben dieses Jahr unter anderem die Internetsuche von Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bestimmt. "Fußball-EM" hatte 2024 den höchsten Anstieg bei Google-Suchanfragen, wie das Unternehmen in Hamburg bekanntgab. "Handball-EM" landete auf Platz zwei, gefolgt von "US-Wahl".

In die Top Ten schafften es in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch "Franz Beckenbauer" und "Stefan Raab". Damit lagen beide Länder im Bundestrend. Für den Rückblick wertet Google nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen.

Von Brehme bis Farian

In der Rubrik "Abschiede" suchten Menschen in Rheinland-Pfalz demnach besonders auch nach Andreas Brehme. Der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern und des 1. FC Saarbrücken war im Februar im Alter von 63 Jahren gestorben. Im Saarland wiederum googelten viele nach Frank Farian. Der Popmusikproduzent ("Daddy Cool"), als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren und lange in Spiesen-Elversberg tätig, war im Januar gestorben.

Neben Sportthemen hätten in diesem Jahr Politikthemen wie die Europawahl oder das Attentat von Solingen dominiert, hieß es. Bei den Schlagzeilen landete "Ampel" nur auf Platz 10 - wahrscheinlich, weil die Koalition erst am Ende des Jahres auseinandergebrochen ist.

Bei "Was-Fragen" wollten die Menschen in Deutschland unter anderem wissen, was Dubai-Schokolade ist. Die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllte Tafelschokolade hatte einen Hype in sozialen Medien ausgelöst.