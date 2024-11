Darmstadt (dpa/lhe) - Nach der Messerattacke auf eine 22-Jährige in einem Studentenwohnheim in Darmstadt sitzt der 26 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die bei der Attacke verletzte Frau und der Verdächtige wohnen beide in dem Wohnheim. Ob sie sich kannten, sei noch unklar.

Der Festgenommene habe einen psychisch labilen Eindruck gemacht, sagte der Sprecher. Deswegen solle möglicherweise auch seine Schuldfähigkeit geprüft werden. Die 22-Jährige liege nach dem Angriff am Freitagabend nach wie vor im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.