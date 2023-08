INFORMATIONEN

EILMELDUNG 14:08 Uhr

Deutsche Fußballerinnen scheitern bei WM in der Vorrunde

Deutschlands Fußballerinnen sind bei der WM in Australien und Neuseeland erstmals in der Vorrunde ausgeschieden. Die DFB-Auswahl kam am Donnerstag in Brisbane nicht über ein 1:1 gegen Südkorea hinaus und verpasste den Achtelfinal-Einzug.