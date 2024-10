Kronberg im Taunus (dpa/lhe) - Nach dem Feuer in der Lagerhalle eines Baustoffhandels in Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) sind am Morgen die Arbeiten am Unglücksort fortgesetzt worden. Es werde weiter nach Glutnestern gesucht, sagte Kreisbrandmeister Norbert Fischer.

Die Halle war am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten. Im Verlauf des Dienstags waren bereits große Teile durch ein