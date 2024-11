Hintergrund

Das Herz eines Menschen ist etwa so groß wie seine Faust. Pro Minute schlägt ein gesundes Organ rund 60 bis 80 Mal pro Minute – Tag und Nacht. Das Herz ist ein sogenannter Hohlmuskel. Seine Pumpleistung erbringt es dadurch, dass es sich regelmäßig zusammenzieht und erschlafft. Während der Kontraktionsphase, der sogenannten Systole, zieht sich der Herzmuskel zusammen und pumpt auf diese Weise Blut in den Körper. In der Erschlaffungsphase, der sogenannten Diastole, nimmt das Herz Blut aus dem Körper auf.

Systole und Diastole spielen bei den zwei Werten der Blutdruckmessung eine entscheidende Rolle. Der in der Anspannungsphase (Systole) erreichte maximale Druck wird als oberer Blutdruckwert oder auch als systolischer Blutdruck bezeichnet. Der niedrigste Druck der Entspannungsphase (Diastole) wird als unterer Blutdruckwert oder diastolischer Blutdruck bezeichnet. Als normal werden laut der Deutschen Herzstiftung Blutdruckwerte zwischen 120 und 129 zu 80 und 84 mmHg eingestuft. Werte ab 140 zu 90 mmHg gelten als Bluthochdruck. (csw)