Hintergrund

> Gegründet wurde der Round Table 1927 im englischen Norwich. Der Gründer Louis Marchesi wollte eine Vereinigung nach dem Vorbild anderer Service-Clubs ins Leben rufen, jedoch mit einem Unterschied: das Alter der Mitglieder. Ist die Mitgliedschaft in anderen Clubs meist lebenslang (wenn gewünscht), so scheiden die Mitglieder des Round Table mit dem 40. Lebensjahr automatisch aus. Das Motto der Tabler lautet "Adopt, adapt, improve – übernehmen, anpassen und verbessern". Es stammt aus einer Rede des Prince of Wales Eduard VIII., der 1927 junge Männer ermutigte, bewährte Lösungen zu übernehmen, sie auf veränderte Verhältnisse anzupassen und dann zu verbessern. mio