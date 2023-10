Hintergrund

"Good-bye-Party" mit Versteigerung

Zum Abschied von der Rhein-Neckar-Halle findet am heutigen Samstag, 21. Oktober, ab 17 Uhr eine große "Good-bye-Party" statt. Ein letztes Mal soll vor dem Abriss in der Halle gefeiert werden – Restkarten gibt es noch an der Abendkasse. Geboten werden eine Ausstellung mit Erinnerungen an die Halle und Livemusik der Gruppe "Jens Huthoff und Band", die Stücke der Musiker präsentiert, welche einst hier Konzerte gegeben haben. Kurz vor Mitternacht wird ein großes Abschlussfeuerwerk gezündet. Ein Höhepunkt ist zudem die Versteigerung von Erinnerungsstücken aus der Halle zugunsten der beiden Grundschulen ab 18 Uhr.

Und dabei kommen einige Exponate unter den Hammer: So können 25 Mauerstücke mit "Echtheitszertifikat" – unterschrieben von Bürgermeisterin Patricia Rebmann – ersteigert werden. Außerdem gibt es zwei Veranstaltungsplakate sowie eine Sammlung mit Tickets zu Konzerten der "Dire Straits", der "Manfred Mann’s Earth Band", der "Spider Murphy Gang", von "Barclay James Harvest", Udo Lindenberg, Chris de Burgh und Mike Oldfield. Ebenfalls aufgerufen werden die Anzeigetafel, das bekannte neongelbe Schild "Rhein-Neckar-Halle" neben der Tafel, verschiedene Hinweisschilder, zwei Basketballkörbe, fünf Holzsitzauflagen von den Tribünen, drei Glastürgriffe vom Haupteingang und drei Stücke aus dem Bodenbelag. Außerdem stehen zwei Teile der Bandenwerbung auf der Liste: einmal Werbung für "Libella" und einmal Reklame für "Capri-Sonne". (cm)