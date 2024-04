Hintergrund Stimmen SV Walödhof Verl

> Marco Antwerpen, Waldhof-Trainer: "Wir hatten uns auch bei sechs Punkten Vorsprung nicht in Sicherheit gefühlt. Wir wussten, dass wir selbst noch punkten müssen. In den letzten Spielen ist immer viel möglich. Normalerweise musst du das Spiel heute aufgrund der guten ersten Halbzeit gewinnen."

> Martin Kobylanski, Waldhof-Torschütze: "Nach dem Platzverweis wurde alles über Bord geworfen. Wir haben es dennoch ordentlich gemacht und gut gekämpft. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass es 45 Minuten in Unterzahl sehr schwer ist. Zudem ist Verl am Ball wohl mit die stärkste Mannschaft in der Dritten Liga. Der Platzverweis hat ihnen in die Karten gespielt. Am Ende müssen wir uns über den einen Punkt freuen."

> Laurent Jans, Waldhof-Außenverteidiger: "Wir hatten alles unter Kontrolle, haben keine Chance zu gelassen. In Unterzahl haben wir uns in alles reingeworfen. Da muss man der ganzen Mannschaft ein großes Kompliment machen. Es kam eine Flanke nach der anderen. Es ist jetzt wie immer im Fußball, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, können die hinter uns machen, was sie wollen. Wir wussten, dass es eng wird und haben am nächsten Wochenende ein sehr wichtiges Spiel vor uns." rodi