Hintergrund Social Media Europawahl-Kandidaten

Konzerne planen Allianz gegen Fake

Angesichts der Gefahr von Wahlbeeinflussung durch Desinformation im Wahljahr 2024 wollen sich mehrere US-Tech-Giganten auf gemeinsame Richtlinien zu Künstlicher Intelligenz (KI) verständigen. Wichtige Technologieunternehmen verhandelten "in einem entscheidenden Jahr für weltweite Wahlen über ein Abkommen, um den auf Wähler abzielenden betrügerischen Einsatz von KI zu bekämpfen", erklärte ein Sprecher des Konzerns Meta am Dienstag. Neben Meta und weiteren Unternehmen seien die Firmen Adobe, Google, Microsoft, OpenAI und TikTok beteiligt. Laut Medienberichten zielt die Vereinbarung darauf ab, Werkzeuge zur Identifizierung, Kennzeichnung und Kontrolle von KI-generierten Inhalten zu entwickeln, die auf Wählertäuschung angelegt sind. Das Abkommen soll am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden.

Laut einer im Januar veröffentlichten Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) stellt die Beeinflussung von Wahlen durch KI-gesteuerte Desinformation kurzfristig eines der weltweit größten Risiken dar. Wegen der Furcht vor dem Missbrauch KI-gestützter Anwendungen in dem entscheidenden Wahljahr stehen die Technologieunternehmen unter erheblichem Druck.

Die Unternehmen Meta, Google und OpenAI einigten sich bereits darauf, einen gemeinsamen Erkennungsstandard zur Rückverfolgung digitaler Inhalte einzuführen. Demnach sollen Bilder gekennzeichnet werden, die von den KI-Anwendungen Copilot, Gemini und ChatGPT erstellt wurden.