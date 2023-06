Hintergrund Schützen

Im Rahmen des Banketts gab Schützenmeister Uwe Volz dem Publikum einen kurzen Einblick in die lange Vereinsgeschichte. Demnach übte man zunächst in der Lehmgrube des damaligen Ziegelei-Geländes ("Ziegelhütte") das Schießen. 1930 entstand ein Schießstand an der Straßenkreuzung Elsenz/Hilsbach/Tiefenbach sowie noch vor dem Zweiten Weltkrieg ein erstes Schützenhaus.

Während des Krieges ruhte das Clubleben, bevor der Verein bald nach der Kapitulation der Wehrmacht 1945 verboten und schließlich 1952 neu gegründet wurde. Während das Kleinkaliberschießen nach wie vor im Rottwald stattfand, entstand für die Luftgewehr-Schützen in der alten Lagerhalle des Gasthauses Adler ein Schießstand mit drei Scheibenzügen. 1963 wurde das 40-jährige und 1973 das 50-jährige Bestehen gefeiert, bevor 1976 das bis heute genutzte neue Schützenhaus eingeweiht werden konnte.

Fünf Jahre später entstand die bis heute existierende Theatergruppe, 1996 wurde das Schützenhaus um eine Luftgewehrhalle erweitert. Bogenschießen wurde 1999 in das Trainingsprogramm aufgenommen, und zehn Jahre später die elektronische Luftgewehr-Anlage eingeweiht. Seit 2017 können Kinder unter zwölf Jahren mit einem Lichtgewehr schießen, wodurch man hofft, die Mitgliederzahl von 157 zum Jahresende 2022 weiter steigern zu können. (abc)