> Florentina Holzinger wurde 1986 in Wien geboren. Für ihre Tanztheater-Produktionen wurde sie bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Besonders spektakulär und umstritten war ihr zum Theatertreffen eingeladener Abend "Ophelia’s Got Talent" an der Berliner Volksbühne, der am 6. und 7. Dezember auch bei den Festspielen im Ludwigshafener Pfalzbau zu sehen sein wird.