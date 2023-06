Hintergrund RNZ forum

Die "Playlist" des Abends

Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt Ingo Autenrieth Klavier. Begonnen hat er mit Klassik. Mittlerweile spielt er Jazz – genauer gesagt, seine ganz eigene Variante: Er fusioniert beispielsweise Stücke von Frédéric Chopin mit jazzigen Einflüssen. Seinen Stil nennt Autenrieth "Kammer-Jazz". Beim aktuellen RNZ-Forum gab er einige Kostproben am schwarzen Flügel des Theaters.

1. "Where do you start?" von Alan und Marilyn Bergman mit Johnny Mandel aus dem Jahr 1987. Von dem Stück existieren über 100 Versionen. Autenrieths Variante gelang als romantische Hollywood-Filmmusik.

2. "Concierto de Aranjuez", 1939 von Joaquin Rodrigo geschrieben und bekannt in den Versionen von Miles Davis oder Chick Corea. Autenrieth spielt die Interpretation von Jim Hall; introvertiert und doch strahlend. Das "Schlüsselstück" in seiner musikalischen Sozialisation, wie er erzählt.

3. Etüde Opus 25 No.12 von Chopin kombiniert mit dem Green Dolphin Street-Thema von Ned Washington und Bronislaw Carter. Das stärkste Stück des Abends: Autenrieth zeigt, was sein "Kammer-Jazz" ist – furios, eindringlich, raumgreifend.

4. "If I could" von Pat Metheny mit dem der Arzt Autenrieth aufzeigt, dass Musik heilende Kraft haben kann.

5. Nocturne Opus 55 No.1 von Chopin. Autenrieth startet ein paar Takte ganz "klassisch" und lässt sich dann in den Motiven und Melodien davontreiben, nicht genau wissend, wo er landen wird. Traumhaft gemacht.

Das sagt der Lehrer: Bei Eugen Polus nimmt Autenrieth seit einigen Jahren Unterricht. Der Lehrer sitzt im Publikum und ist anschließend überrascht von der Live-Präsenz seines Schülers – und "sehr, sehr zufrieden" mit dessen Interpretationen.