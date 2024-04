Hintergrund Neckarorte Heidelberg

> Mit der Aktion "Neckarorte" haben die Architektenkammer, die Stadt und weitere Kooperationspartner das Projekt "Stadt an den Fluss" wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht. Der Startschuss fiel im Herbst 2016, als der damals neu gegründete Verein "Neckarorte" an vier Wochenenden zu vier Orten am Neckarufer – in der Altstadt, in Bergheim, Wieblingen und Ziegelhausen – einlud und dort das Potenzial dieser "Neckarorte" aufzeigen wollte. Daraufhin wurde bei der Stadt wieder eine Stabsstelle "Stadt am Fluss" gegründet, die Alexander Krohn leitet.

> Die Idee für eine Neckaruferpromenade vom Karlstor bis zum Wieblinger Wehr ist aus der Kooperation zwischen Verein und Stadt entstanden. Eine Machbarkeitsstudie hat gezeigt, wie das alles aussehen könnte. Nach und nach werden einzelne Projekte bereits umgesetzt. Etwa die Umgestaltung des Neckarlauers. Der erste Bauabschnitt – bei der Anlegestelle Weisse Flotte – wurde 2020 fertiggestellt. Der Start der Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt am Neckarlauer zwischen Stadthalle und Sankt Vincentius Krankenhaus folgt nun voraussichtlich im Jahr 2025. Die Entwürfe des Büros "Gornik Denkel Landschaftsarchitekten" sehen eine breite Promenade am Flussufer vor, die dank einer Rampe barrierefrei zugänglich sein wird. Einen Strand mit nicht-kommerziellem Angebot soll es auch weiterhin geben – allerdings auf einem schwimmenden Ponton.