Hintergrund - March Filmpreis

Das La Jolla International Fashion Film Festival ist das erste internationale Fashion Film Festival, das in Nordamerika gegründet wurde. Von Experten der Filmbranche wird es auch häufig als das "Cannes der Modefilmwelt" bezeichnet.

Das bekannte Forbes-Magazin stufte das Festival als eines der fünf besten Modefilmfestivals der Welt ein – zusammen mit Paris, Buenos Aires, Berlin und London.

Jährlich werden rund 1000 Filme zum Festival eingereicht. Neben der Kategorie "Beste Erzählung" wurde "The Key to Heaven" auch für "Bester Schmuck" und "Cinematografie" nominiert, doch ging in den beiden Kategorien leer aus. (fsd)