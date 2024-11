Der Pokal-Kracher ist terminiert. Am 19. Dezember – das ist wie schon im Achtelfinale ein Donnerstag – um 19 Uhr kämpfen die Löwen im Heidelberger SNP Dome um den Einzug ins Final Four nach Köln. In diesem besonderen Viertelfinale geht’s gegen Angstgegner Eisenach. Der freie Vorverkauf beginnt ab nächsten Mittwoch. Das Achtelfinale gegen Berlin war restlos ausverkauft. tib