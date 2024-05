Hintergrund Lancet Countdown Europe

> Der "Lancet Countdown Europe" untersucht interdisizplinär seit 2021 jedes Jahr die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben in Europa. Die jüngste Ausgabe wurde vergangene Woche im Medizinfachblatt "The Lancet" veröffentlicht und nun in Heidelberg vorgestellt. Einige Kernpunkte:

> Mehr Hitzetote: In den Jahren 2013 bis 2022 starben deutlich mehr Menschen aufgrund von Hitzewellen (68 pro 100.000 Einwohnern) als in den zehn Jahren zuvor (knapp 51 pro 100.000 Einwohnern). Den höchsten Anstieg verzeichnete Spanien (plus 39,9 Todesfälle). Frauen sind von dem Anstieg doppelt so stark betroffen wie Männer – was auch daran liegt, dass es mehr hochbetagte Frauen gibt.

> Mehr Risikohitze: Die Zahl der Hitzetage multipliziert mit den betroffenen Personen hat sich nahezu verdoppelt, von 650 Millionen Personentagen (2000-09) auf 1,28 Milliarden (2012-21). Immer öfter herrschen auch außerhalb der vier heißesten Stunden des Tages Temperaturen, bei denen man Aktivitäten im Freien meiden soll. In West-, Süd- und Osteuropa hat sich dieser Wert von den 90er zu den 2010er Jahren praktisch verdoppelt, in Nordeuropa (von sehr geringem Niveau aus) fast vervierfacht.

> Infektionen wahrscheinlicher: In mittlerweile 68 Prozent der untersuchten Regionen Europas herrschten 2011-2020 Klimabedingungen, in denen sich die Leishmaniose ausbreiten könnte, deren Erreger von Sandmücken übertragen wird. 2001-2010 lag der Wert noch bei 55 Prozent. Ein Ausbruch des Dengue-Fiebers ist gegenüber den 50er Jahren um 41 Prozent, ein Ausbruch des Westnilvirus sogar um 256 Prozent wahrscheinlicher geworden (in Osteuropa sogar um 500 Prozent). Seit 2010 werden in Europa tatsächlich Infektionen beobachtet, mit einem Rekord im Hitzesommer 2018.

> Zecken auf dem Vormarsch: Ixodes Ricinus, die vorherrschende Zeckenart, die Erreger von Borreliose oder FSME übertragen kann, findet in 96 Prozent der Regionen länger optimale Klimabedingungen als in den 1950er Jahren. Einen besonders starken Anstieg um rund einen Monat gab es etwa in weiten Teilen Griechenlands, in Südspanien, aber auch in Teilen Österreichs und der Schweiz sowie in Hessen und Rheinland-Pfalz.

> Die gute Nachricht: Die Zahl der Hitzetoten steigt zwar im Mittel. Doch lag sie im sehr heißen Jahr 2018 nicht so hoch wie in früheren Ausreißerjahren wie 1994 oder 2003, wie Petra van Rüth vom Umweltbundesamt am Donnerstag hervorhob. Sie wertet dies als Erfolg bei der Information von möglichen Betroffenen. "Das Bewusstsein in der Bevölkerung für Gefahren von Hitzewellen ist gestiegen". hol