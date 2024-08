Hintergrund Kurfürst Karl Ludwig

> Kurfürst Karl Ludwig, Sohn des Pfälzer Kurfürsten Friedrich V., wurde am 22. Dezember 1617 in Heidelberg geboren und wuchs mit seinen Geschwistern im niederländischen Den Haag auf. 1649 erhielt er die Ansprüche auf die Kurpfalz nach dem Westfälischen Frieden zurück. Er zog in das Heidelberger Schloss, das Stammschloss seiner Familie des Hochadelsgeschlechts Wittelsbach, Linie Pfalz-Simmern, ein. Dass er den Neuaufbau der Kurpfalz voranbrachte, zeigt sich beispielsweise daran, dass unter ihm die Bedeutung Mannheims als Mittelpunkt des Handels in der Kurpfalz wuchs. Auch an Wiederaufbau und Erweiterung des Schlosses in Schwetzingen war er maßgeblich beteiligt. fer