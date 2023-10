Hintergrund Kriegstagebuch Eberbach

Eine Geschichte aus dem "Kriegstagebuch 1944-1946"

Die Kriegszeit schrieb ihre eigenen Schicksale. Hanna Spohr erzählt die Geschichte einer getreuen Wienerin, die hoffnungsfroh zu ihrem Verlobten in die Neckarstadt gereist war:

"Ein Eberbacher lernt im Verlauf seines Soldatenlebens eine Wienerin kennen und verlobt sich mit ihr. Er macht den Feldzug in Italien mit, kommt in Gefangenschaft und schließlich auch wieder nach Hause. Er bringt eine Braut mit - aber das ist eine Italienerin! Nun ja, es denkt weiter keiner drüber nach. Da fährt eines Tages ein Gespann vor mit hochgepacktem Hausrat, Hühner, Hund und Nachtpott, wie man viele Landfahrer in diesem Sommer sah. Kutschieren tut das ein fesches Mädchen: dem Willi seine Braut aus Wien! Die Folge war natürlich sofort ein lautstarker Familienkrach - man hat den Willi schon immer für etwas leichtsinnig gehalten. Es siegte die Italienerin! Nun haust die Wienerin im ,,Grünen Baum" und macht Fahrten und Lohnfuhren für die Stadt zusammen mit einem hängengebliebenen Soldaten, der auch nicht nach Hause kann. Schlecht und recht bringen sie sich durch. Mir gefällt das Mädchen! Kommt da mit ihrem Hausrat und zwei Gäulchen treu angezockelt, und der Ungetreue macht mit einer anderen Hochzeit. Als das Paar aus der Kirche trat, fuhr die Exbraut mit einem Puhlfaß dran vorbei."

Die Eberbacher wissen es: ein Puhlfass ist ein Jauchefass.