> Die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (Kliba) berät kreisweit Kommunen, Unternehmen und Privatleute in allen Fragen rund um Energieeffizienz, Klima- und Ressourcenschutz und folgt dem Motto "Klimaschutz für alle". Rat zu Gebäudesanierungen gibt sie ebenso wie zu nachhaltiger Wärmegewinnung und erneuerbaren Energien. Kommunen werden etwa im Energiemanagement und bei der Erstellung von Klimaschutzkonzepten unterstützt. Neu ist der Beratungsbereich "nachhaltige Mobilität" mit dem Schwerpunkt E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Die Kliba bietet den Bürgern jährlich unter anderem etwa 3000 kostenfreie und unabhängige Beratungstermine in Rathäusern an. Dazu kommen etwa 800 "Photovoltaik-Checks". Die Umweltbildung der Kliba erreicht pro Jahr etwa 400 Schulklassen. Die Kliba hat ihren Sitz in Heidelberg und 25 Mitarbeitende sowie freie Mitarbeiter in der Energieberatung. cab