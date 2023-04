Hintergrund Kardiologen Mannheim

> Im Rahmen der DGK-Jahrestagung tritt ein Kardiologen-Team an diesem Donnerstag gegen die Damen-Mannschaft des Hamburger SV an. Das Benefizspiel "Kicken gegen Vorhofflimmern" findet im Sepp-Herberger-Stadion des SV Waldhof im Alsenweg 3 statt. Anpfiff ist um 20.15 Uhr. Ab 18 Uhr kann man sich an Ständen und bei interaktiven Aktionen über die Thematik informieren. Sport-Promis wie Felix Magath und Jimmy Hartwig sind vor Ort. Der Eintritt ist frei. Die gesammelten Spendengelder gehen an die Deutsche Herzstiftung und die Gerald-Asamoah-Stiftung für herzkranke Kinder. Am Samstag, 15. April, findet von 14.30 bis 16.30 Uhr im Audimax der Universität Mannheim ein Herzseminar mit vier Kurzvorträgen und anschließender Diskussion statt. Der Eintritt ist frei. hewa