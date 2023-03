Hintergrund Jaguar Eppelheim

> Der "Jaguar XJ12 Vanden Plas", der auf einem Stellplatz im Nußlocher Westen aufgetaucht ist, wurde laut Fahrgestellnummer im Jahr 1984 gebaut. Dies bestätigt Hans Beels, Mitglied der Jaguarfreunde Südwest, auf RNZ-Nachfrage. Demnach hat das Auto einen 12-Zylinder-Motor und 295 PS bei 5343 Kubikzentimetern Hubraum. Die vollständige Bezeichnung des Modells sei "XJ12 Serie 3 5,3 HE". "Ein gutes Exemplar ist zwischen 15.000 und 20.000 Euro zu haben", so Beels. Nach seiner Auskunft wurden bis November 1992 genau 177.668 Fahrzeuge der Reihe "XJ" mit 12-Zylinder-Motor gebaut. "Davon entfallen etwa 80 Prozent auf Exporte in die USA", sagt Beels. Über den Wert des "Nußlocher Jaguars" lasse sich aber nichts sagen, weil dieser keine Batterie habe: "Man müsste ihn auf eine Hebebühne stellen, eine Batterie einsetzen und gucken, ob der Motor läuft." Sollte etwa ein Motorschaden vorliegen, wäre das Auto "nichts mehr wert", urteilt der Experte. luw