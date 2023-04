Hintergrund - Holocaust-Vortrag

> Prof. Dr. Gideon Greif ist Nachfahre jüdisch-deutscher Holocaust-Überlebender und lebt in Israel. Neben Lehrtätigkeiten an israelischen und amerikanischen Universitäten und der Mitarbeit im israelischen Parlament (Knesset) war er zwischen 1996 und 2005 Vorsitzender des deutschsprachigen Teils der International School for Holocaust Studies.

> Greif ist auch als Journalist und Berater tätig. Er hält regelmäßig Vorträge über die Judenvernichtung im Dritten Reich. 2019 wurde ihm wegen seiner herausragenden Leistungen im Bereich der Holocaust-Forschung das Bundesverdienstkreuz zugesagt. Das wurde jedoch vor der Verleihung zurückgenommen, da es eine Kontroverse um seine Forschung zum Massaker in Srebrenica gab. Greif hatte Opferzahlen nach unten korrigiert und schätzte es entgegen der herrschenden Meinung von UN-Gerichten nicht als Völkermord an den Bosniaken ein.