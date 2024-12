Hintergrund Heuneburg

> Heuneburg: Wer die Kelten im Südwesten verstehen will, kommt um die Heuneburg bei Herbertingen (Kreis Sigmaringen) nicht herum. Die ehemalige Höhensiedlung ist europaweit eine der bekanntesten Keltenfundstellen. Seit den 50er Jahren wurden hier wissenschaftliche Maßstäbe gesetzt; die Hütte der ersten Ausgräber steht inzwischen selbst unter Denkmalschutz. Ihre Blüte erlebte die Siedlung zwischen 620 und 450 v. Chr. Wälle, Außensiedlung und Grabhügel belegen die Dimension der Anlage; Importe aus Griechenland, Spanien und Skandinavien ihren Reichtum. 5000 Menschen könnten hier gelebt haben. Forscher glauben, dass es sich beim Siedlungsraum Heuneburg um die vom griechischen Geschichtsschreiber herodot beschriebene Stadt Pyrene an der Donau gehandelt hat. Ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Zwölf-Jahres-Projekt erforscht systematisch das Umfeld, das bis zum als heiligen Berg Oberschwabens bekannten Wallfahrtsort Bussen (Kreis Biberach) gereicht haben könnte. Mehrere Zehntausend Menschen hätten in diesem Ballungsraum leben können. Um 450 v. Chr. wurde die Heuneburg aus unbekannten Gründen verlassen. jsz