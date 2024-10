Hintergrund Hauptgebäude der Sparkasse Rhein Neckar Nord

> Das Hauptgebäude der Sparkasse Rhein Neckar Nord in D 1 am Paradeplatz sollte eigentlich einem modernen Neubau weichen. Doch aufgrund der enormen Baukostensteigerung prüft die Bank derzeit, ob das Gebäude abgerissen oder saniert wird. Eine Entscheidung dazu soll laut einem Sprecher des Kreditinstituts zum Jahresende fallen. Die Bankfiliale zieht daher in das Erdgeschoss des Gebäudes in D 2 ein. Derzeit ist der Umzug für Anfang 2025 geplant. oka