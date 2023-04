Hintergrund GGH Heidelberg

> Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg (GGH) ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Heidelbergs. Mit 7332 Wohnungen ist sie auch die größte Vermieterin der Stadt. Das entspricht rund 17 Prozent aller Mietwohnungen in Heidelberg.

> Mit Erdgas wird rund ein Drittel aller GGH-Wohnungen geheizt, der Rest ist fast vollständig an das Fernwärmenetz angeschlossen.

> Die Strategie 2035 legt die Ziele der GGH für die nächsten Jahre fest. Darin steht etwa, dass die Gesellschaft bis 2035 ihren Bestand um etwa 2200 neue Einheiten auf 9500 Wohnungen aufstocken soll – zusätzlich zu Wohnungen, die sie als Teil einer Entwicklungsgesellschaft in Patrick-Henry-Village (PHV) errichten wird. Zudem legt die Strategie ehrgeizige Ziele für die energetische Sanierung fest: Demnach sollen pro Jahr 3,6 Prozent der GGH-Gebäude erneuert und so die CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. Um dies zu finanzieren und Kosten fairer zu verteilen, wird in machen Fällen die Miete erhöht – etwa für Menschen, die alleine oder zu zweit in großen Wohnungen leben. dns