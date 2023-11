> Das Fanprojekt Hoffenheim befindet sich in der Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB). In jeder Stadt, in der ein Fußballverein in der 1. oder 2. Bundesliga spielt, muss es ein Fanprojekt geben. In Sinsheim finanziert es sich aus vier Quellen: Die Stadt, der Rhein-Neckar-Kreis und das Land tragen die Hälfte der Kosten, die andere Hälfte übernimmt die Deutsche Fußball-Liga. (cbe)