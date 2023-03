Hintergrund Fachkräftemangel Neckar-Odenwald-KReis

> Experten zum Fachkräftemangel: Bis in das Jahr 2030 geht die Kultusministerkonferenz von etwa 13.380 fehlenden Lehrkräften aus. Einige Bildungswissenschaftler sprechen sogar von einer Fachkräftelücke von 81.000. Ein noch größerer Mangel soll sich bei den Erziehern einstellen. Dies prognostiziert eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Sie geht von rund 230.000 fehlenden Fachkräften aus. Weder sei diese Lücke durch Aufstockung der Ausbildungskapazitäten zu schließen, noch seien bis 2030 genügend Quereinsteiger zu gewinnen.

> Trotz Rekordzahlen große Lücke: Mit knapp 120.000 Beschäftigten haben zum 1. März 2022 so viele Menschen wie noch nie in den Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg gearbeitet. Trotz der wachsenden Beschäftigtenzahl (seit 2012 um 70 Prozent gestiegen) warnt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vor einem dramatischen Fachkräftemangel. Die Betreuungsangebote seien ausgebaut worden, was zum Anstieg der Kinderzahlen geführt hätte. Und die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein kritisiert: "Die Verantwortlichen in der Bundesregierung, beim Land und den Kita-Trägern haben in den vergangenen Jahren zwar mehr investiert, aber bei weitem nicht genug getan, um mehr junge Menschen für den Arbeitsplatz Kita zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten längerfristig gesund arbeiten können." Sie rechnet in diesem Zug mit weiteren Einschränkungen von Kita-Öffnungszeiten. RNZ