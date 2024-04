Hintergrund - Der Weiße Ring

Der Weiße Ring wurde 1976 in Mainz als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V." gegründet. Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität und Gewalt. Die Außenstelle des Neckar-Odenwald-Kreises existiert seit 1979.

Derzeit sind sieben ehrenamtliche Mitarbeitende in der Opferbetreuung tätig. Unterstützt werden zum Beispiel Opfer nach Einbrüchen, Überfällen oder Betrug an der Haustür sowie bei häuslicher Gewalt, Mobbing am Arbeitsplatz oder Stalking durch den Expartner.

Außerdem leistet der Weiße Ring präventive Arbeit, um kriminelle Handlungen zu verhindern. Die Zuständigkeit der Außenstelle umfasst den Landkreis Neckar-Odenwald. Für Betroffene gibt es zudem unter 116.006 ein kostenloses Opfer-Telefon.