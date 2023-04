> Auf dem Columbus-Areal in Käfertal leben derzeit circa 600 Geflüchtete aus der Ukraine in Wohngemeinschaften. Monatlich wird pro Kopf eine Miete von 469 Euro fällig. In den sieben Gebäuden, in denen zuletzt Studierende der Bundeswehr untergebracht waren, ist Platz für etwa 1000 Menschen. Derzeit leben noch rund 400 Personen in Hotels im Stadtgebiet. Sie sollen sukzessive auf das Columbus-Areal ziehen. oka