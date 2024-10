Hintergrund Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis

Im Kreis gibt es derzeit 178 Betreuer, die insgesamt 380 Betreuungen über den Betreuungsverein übernommen haben. Der Betreuungsverein organisiert für ehrenamtliche Betreuer über das ganze Jahr verteilt Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen rund um das Betreuungsrecht. Interessierte können sich an den Betreuungsverein Neckar-Odenwald-Kreis unter Tel. 06261/842523 oder per E-Mail an betreuungsverein@neckar-odenwald-kreis.de wenden.