___Hintergrund 2 Jüdischer Kulturweg

> Vier Veranstaltungen gibt es in Eppingen am 3. September. Unter anderem ist dabei die Mikwe in der Alten Synagoge zugänglich, es gibt eine Stadtführung zum "Jüdischen Leben" und ein Konzert des "Jerusalem-Duos". Zu besonderen Höhepunkten zählt auch der Film "Die Würdigung", der in der ehemaligen Synagoge von Massenbachhausen gezeigt wird und das Schicksal und die Flucht von Max Franz Joseph und seiner 1909 in Eppingen geborenen Frau Erika Hochherr erzählt, basierend auf seinem Tagebuch. In Schwaigern findet unter anderem die Ausstellung "Jüdisches Leben im Kraichgau" statt, der Titel: "Dem Vergessen entrissen".

Das gesamte Programm, aufgelistet nach Orten, mit Infos, Hintergrundberichten, Fotos, Bildern, Landkarten und Querverweisen findet sich auf der Website www.juedischer-kulturweg-heilbronnernland.de (bfk)