Heidelberg. (pol/mare) In Heidelberg sind in den letzten Tagen mehrere Keller aufgebrochen worden. Das berichtet die Polizei.

In der Zeit zwischen Montag und Mittwoch, 18.40 bis 19 Uhr, brachen die Täter zunächst in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der John-Zenger-Straße auf. Der Keller wurde durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Der Sachschaden an der Kellertür beläuft sich auf rund 600 Euro.

In der Straße im Hüttenbühl in Kirchheim kam es ebenfalls zu einem Kelleraufbruch in einem Mehrfamilienhaus. Hier wurden drei Kellerräume gewaltsam geöffnet und verschiedene Gegenstände entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Der Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise gehen an die Telefonnummer 06221/34180.