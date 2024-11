Eisenach (dpa) - Der ThSV Eisenach hat den Erfolgslauf der MT Melsungen in der Handball-Bundesliga gestoppt. Die Thüringer bezwangen den Tabellenführer aus Nordhessen mit 32:31 (18:20). Matchwinner war Filip Vistorop mit seinem Treffer in letzter Sekunde. Mit 18:4 Punkten bleibt Melsungen Spitzenreiter, kann aber am Samstag von der TSV Hannover-Burgdorf verdrängt werden. Die Niedersachsen haben Titelverteidiger SC Magdeburg zu Gast.

Für die Mannschaft von MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo war es die erste Niederlage nach zuvor 13 Pflichtspielsiegen in Serie. Auch die sechs Treffer von Kreisläufer Rogerio Moraes änderten nichts an der Niederlage. Für den ThSV war Nationalspieler Marko Grgic elfmal erfolgreich.

Eisenach dreht das Spiel zu seinen Gunsten

Die Partie startete ausgeglichen. In der 22. Minute kam Adam Morawski für Nebojsa Simic in das Melsunger Tor. Der Pole wehrte gleich einen Wurf von Grgic ab und war auch bei einem Siebenmeter von Fynn Hangstein zur Stelle. Wenig später gingen die Gäste durch einen Strafwurf von Ian Barrufet vom 18:15 in Führung (26.).

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste dann aber fast neun Minuten lang ohne Treffer. So verwandelte Eisenach ein 21:24 (37.) in ein 25:24 (46.). Nun war es ThSV-Schlussmann Matija Spikic, der die Akzente setzte. Beim 29:28 (54.) wehrte der Kroate in doppelter Unterzahl einen freien Wurf von Dainis Kristopans ab. Im Gegenzug erhöhte Gian Attenhofer auf 30:28 für die Gastgeber. Nach einem technischen Fehler der Melsunger blieben sieben Sekunden für den letzten Angriff der Eisenacher. Und den schloss Vistorop zum umjubelten Sieg ab.

Rekordmeister THW Kiel gewann sein Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach. Die Norddeutschen setzten sich mit 30:24 (16:15) durch und nahmen erfolgreich Revanche für die 29:40-Pleite aus der vergangenen Begegnung.