Schelklingen (dpa/lsw) - Weil er einen Gleichaltrigen mit einem Messer verletzt haben soll, ist ein 14-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Ein Richter habe Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Ulm mit. Der 14-Jährige soll den anderen Jugendlichen am Dienstag in Schelklingen im Alb-Donau-Kreis angegriffen haben. Die Hintergründe und das Motiv für die Tat sind bislang unklar. Der Verdächtige und der Geschädigte sollen sich als Bewohner einer Jugendeinrichtung gekannt haben.

Vor dem Gebäude sollen die beiden Jugendlichen in Streit geraten sein - der Grund ist bisher nicht bekannt. Dann soll der Jugendliche seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen haben. Laut Zeugen soll der 14-Jährige versucht haben, sein Opfer gezielt an Hals und Kopf zu verletzen. Rettungskräfte brachten den Angegriffenen mit oberflächlichen Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei konnte den Verdächtigen widerstandslos in der Jugendeinrichtung festgenommen.