HINTERGRUND

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) wurde 1906 von der Heidelberger Gräfin Maria von Graimberg gegründet, um das Elend der Industrialisierung in der Heidelberger Altstadt zu lindern. Achtköpfige Familien teilten sich zwei lichtlose Zimmer in morastigen Gassen voll von Ratten. Im SkF engagierten sich junge Damen aus gutem Haus, um Spenden für die Ärmsten zu sammeln.

1907 erwarb der SkF ein Haus in der Plankengasse und gründete das "St. Paulusheim für gefallene Mädchen". Weitere Häuser in der Hauptstraße und in der Klingenteichstraße kamen hinzu. 1928 lebten hier schon 139 ledige Mütter und 173 Kinder.

1957 tauschte der SkF seine Altstadthäuser gegen eine geräumige Villa mit riesigem Grundstück in der Ziegelhäuser Landstraße ein. Die Villa war nun nur noch Kinderheim und wurde von Benediktinerinnen geführt.

2009 übernahm die angrenzende Softwarefirma SAS die baufällig gewordene Villa. Den Erlös investierte der SkF in zwei funktionale Neubauten im Rohrbacher "Quartier am Turm". In einem Haus wohnen 34 Kinder. Das andere verfügt über 18 Appartements für junge Mütter.