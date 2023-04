HINTERGRUND

Astronomie und Astrologie sind zwei Paar Schuhe – genauso wie Sternbilder und Sternzeichen (obwohl hier einige den gleichen Namen tragen). Doch worin bestehen eigentlich genau die Unterschiede?

Sternbilder: Schon immer haben Menschen beim Anblick des Sternenhimmels ihre Fantasie spielen lassen und sich Geschichten und Bilder vorgestellt. Dabei hat jede Kultur ihre ganz eigenen Sternbilder entwickelt. Und so gab es im Laufe der Zeit viele verschiedene Sternbilder, von denen manche allgemein anerkannt wurden und sich hartnäckig hielten, andere nicht. Erst seit 1928 ist offiziell definiert, was ein Sternbild ist und wie viele Sternbilder es gibt: Damals nahm die Internationale Astronomische Union (IAU) eine Liste mit 88 Sternbildern an, die der belgische Astronom Eugène Delporte erstellt hatte. Sie ist bis heute verbindlich. Als Sternbild wird eine astronomisch abgegrenzte Region am Himmel begriffen, die nicht nur aus den durch gedachte Linien verbundenen Sternen besteht (wie wir sie aus Abbildungen kennen), sondern aus dem gesamten Bereich, den die Grenzen des jeweiligen Sternbildes umspannen. Einige Sternbilder sind eher unbekannt, wie der "Paradiesvogel" und die "Luftpumpe". Daneben erstrahlen aber auch der riesenhafte Jäger "Orion", Prinzessin "Andromeda" und ihre Mutter "Kassiopeia" am Firmament. Sie entstammen wie 45 weitere der 88 Sternbilder den Büchern des antiken Astronoms Ptolemäus. Damit ist die griechische Mythologie am Sternenhimmel besonders präsent.

Sternzeichen: Zu den antiken Sternbildern gehören auch zwölf, die sich an einem ganz besonderen Ort des Himmels befinden: entlang der Ekliptik, der Umlaufbahn, auf der die Erde zusammen mit den anderen Planeten um die Sonne kreist. Hier findet man die Sternbilder Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage und Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Und eben das sind die Namen der Sternzeichen, die in der westlichen Astrologie und in Horoskopen verwendet werden – wurzelnd in der Antike, in der Astronomie und Astrologie noch nicht voneinander getrennt waren. Damals wurden die Sterne nicht nur untersucht; es wurde auch versucht, sie für die Deutung der Zukunft zu nutzen. Ausschlaggebend war, in welchem Sternbild sich die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen befand – dieses Sternbild wurde dann zu dessen persönlichem Sternzeichen.

