Mainz (dpa/lrs) - Julian Joswig aus dem Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück will beim Landesparteitag der Grünen für Platz zwei der Bundestagsliste in Rheinland-Pfalz kandidieren. Das kündigte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag Rhein-Hunsrück in Mainz an. Bei der letzten Wahl 2021 hatte er auf Platz sechs der Liste des Landesverbands kandidiert und damit den Einzug in den Bundestag verpasst.

Spitzenkandidatin will die Bundestagsabgeordnete Misbah Khan werden. Die 34-jährige Politikwissenschaftlerin ist seit 2021 Mitglied des Bundestags und war zuvor eine der beiden Landesvorsitzenden. Der Landesverband stellt seine Bundestagsliste voraussichtlich beim Parteitag am 7. Dezember in Idar-Oberstein auf.

Joswig wurde 1993 in Boppard geboren und ist Mitglied des erweiterten Landesvorstands der Grünen. Seine Schwerpunkte sind nach eigener Darstellung Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Strukturentwicklung ländlicher Regionen sowie Europa- und Außenpolitik.

Im Juli hatten zwei grüne Bundestagsabgeordnete ihren Rückzug nach der Bundestagswahl angekündigt: Tabea Rößner, die 2021 Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Grünen war, und Tobias Lindner. Aktuell sitzen im Bundestag fünf grüne Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz: neben Khan, Lindner und Rößner sind das Armin Grau und Corinna Rüffer.