Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Grünen wählen am Samstag (ab 10 Uhr) in Idar-Oberstein einen neuen Landesvorstand. Das bisherige Führungsduo Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes tritt wieder zur Wahl an. Kandidieren will zudem Rebecca Stallbaumer. Die Sprecherin des Kreisverbandes Mayen-Koblenz will Bunjes den Posten streitig machen.

Bei dem Treffen wählen die rheinland-pfälzischen Grünen auch ihre Landesliste für die im Februar nächsten Jahres anstehende Bundestagswahl. Um Platz eins konkurrieren die Bundestagsabgeordneten Misbah Khan und Corinna Rüffer. Für Platz zwei haben sowohl Julian Joswig als auch der Bundestagsabgeordnete Armin Grau ihren Hut ins Rennen geworfen. Die Partei plant insgesamt mit 15 Listenplätzen.

Bei der Bundestagswahl 2021 erzielten die Grünen bundesweit ein Ergebnis von 14,8 Prozent. In Rheinland-Pfalz lag die Zustimmung bei 12,6 Prozent. Die rheinland-pfälzischen Grünen sind derzeit mit fünf Abgeordneten im Bundestag vertreten. Die Partei hat rund 6.300 Mitglieder in Rheinland-Pfalz.