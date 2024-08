> Katharina Goss-Mau ist 50 Jahre alt, verheiratet, hat eine Tochter (11) und einen Sohn (14), und ist in Leutershausen aufgewachsen. Dort besuchte sie den evangelischen Kindergarten und die Grundschule. Ihr Abitur machte sie am Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim. 1993 begann sie in Ravensburg ein Tourismus-Studium an der Dualen Hochschule, ihren Ausbildungsteil absolvierte sie bei "Roth’s Reisen" in Leutershausen. Für ein Dreivierteljahr weilte sie nach dem Abschluss in Mexiko, um Spanisch zu lernen. Danach fing sie bei DerTour in Frankfurt an zu arbeiten, in der Abteilung für Studien- und Kongressreisen. Sie wechselte zu einer amerikanischen Kreuzfahrt-Reederei in den Verkauf und war dort zuständig für den deutschen, österreichischen und Schweizer Incentive-Reise-Markt. Schließlich fing sie bei Bausch & Lomb in Heidelberg im Surgical Marketing an und arbeitete danach im Lufthansa-City-Center in Mannheim, wo sie den Firmenreiseverkehr namhafter Großkunden abwickelte. 2004 machte sie sich selbstständig mit einer Incentive-Agentur in Bad Homburg. Sechs Jahre später fing sie bei der FWD Hausbau in Dossenheim an, wo sie bis heute arbeitet. Hier koordiniert sie Kunden, Handwerker und Bauleitung und vermietet Wohnungen im Betreuten Wohnen und sozial gefördertem Wohnraum. Seit zwei Jahren ist sie Vorsitzende der Freien Wähler und nun auch Gemeinderätin. ans