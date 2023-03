Anreise: Wir sind mit dem Zug gefahren. Für eine Übernachtung bietet sich Hamburg (gut sechs Stunden Fahrzeit) an. Von dort aus sind es noch einmal fünfeinhalb Stunden nach Kopenhagen und weitere zwei Stunden nach Alvesta. Danach geht es mit dem Mietwagen in 45 Minuten nach Getnö Gård. Von Hamburg nach Alvesta kann man auch den Nachtzug nehmen (www. snalltaget.se/en/destinations/skandinavien).

Getnö Gård – Lake Åsnen Resort: 36296 Ryd, Småland, Telefon +46.477/240 11, info@getnogard.se, https://www.getnogard.se/de/ Ferienhäuser: Ganzjährig geöffnet. 16 freistehende Häuser, von zwei Betten (12 m²) bis zu zwölf Betten (180 m²), mit jeweils unterschiedlicher Ausstattung (eines davon barrierefrei). Bei allen Häusern stehen Grill- und Lagerfeuerstellen zur Verfügung, auch Fischräucheröfen können gemietet werden. Die Ferienhäuser haben entweder eine eigene Sauna oder Zugang zu einer Sauna. Preise: In der Hochsaison je nach Größe zwischen 386 und 1150 € pro Woche; in der Nebensaison zwischen 296 und 969 €. Campingplatz: Geöffnet von Anfang Mai bis Anfang Oktober. Der Drei-Sterne-Naturcampingplatz mit 160 Stellplätzen (130 Plätze mit Stromanschluss) liegt direkt am Wasser und verfügt über eine eigene Bootsanlegestelle. Service: Rezeption, Shop mit Anglerbedarf, Landcafé, Sommerbistro und Pub, Brötchenservice, Lunch- und Grillpakete für Ausflüge. Aktivitäten: Angeltouren und Angelkurse (auch für Kinder) mit professionellen Guides, Fischadlersafaris und Naturschule für Kinder, Reit- und Kanutouren; Fahrräder, Kanus, Kajaks sowie E-Motorboote können ausgeliehen werden.

Ålshults Handelsbod: Kulturcafé mit schöner Töpferware, www.alshult.se

Smålandet Moose Safari: Elchpark in Markaryd, www.smalandet.se

Åsnen Rökeriet: Fischräucherei in Urshult, llasamåla 23

Weitere Info: www.visitsweden.de; www. visitsmaland.se/de; www.visitasnen.se